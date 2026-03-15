Chelsea vann supercupen – Rytting Kaneryd med assist

Chelsea och Manchester United möttes i superligacupfinalen under söndagen.

Då kunde hemmalaget Chelsea vinna med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Chelsea tog emot Manchester United på hemmaplan i superligacup finalen. Ellen Wangerheim, Hanna Lundkvist och Julia Zigiotti Olme fick starta för gästerna medan Fridolina Rolfö fick starta på bänken för att sedan bli inbytt. För Chelsea startade Johanna Rytting Kaneryd samtidigt som Nathalie Björn inledde på bänken.

Björn blev inbytt men utbytt efter två minuter på grund av skada, 28-åringen var förkrossad efter att olyckan var framme i sin comeback.

Chelsea vann efter mål av Lauren James i den 19:e minuten och Aggie Beever-Jones som assisterades av Rytting Kaneryd i den 76:e minuten. Det räckte för att ta ännu en seger i cupen.

