Dortmund erbjuder Can nytt kontrakt – trots korsbandsskadan

Efter den allvarliga knäskadan i helgens “Der Klassiker” får Emre Can fortsatt förtroende.

Borussia Dortmund planerar att förlänga mittfältarens kontrakt trots att hans nuvarande avtal löper ut i sommar.

– Vi vill stödja honom på hans väg mot comeback, säger klubbens sportsligt ansvarige Lars Ricken enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån



Det var under toppmötet mellan Borussia Dortmund och Bayern München som oturen slog till för Emre Can. Han tvingades kliva av skadad och dagen efter bekräftades det att han slitit av korsbandet i knät.

Trots den allvarliga skadan väljer Dortmund att visa sitt stöd. Klubben har nu meddelat att man avser att förlänga den 32-årige tyskens kontrakt, som annars skulle ha löpt ut i sommar.

– Sättet han tar ansvar för sina lagkamrater är imponerande. Vi har enorm uppskattning för Emre. Det är också därför vi vill stödja honom på hans väg mot comeback efter den 30 juni och förlänga hans utgående kontrakt, säger klubbens sportsligt ansvarige Lars Ricken enligt Sky Sports.

Can anslöt till Dortmund 2020 efter en övergång från Juventus.