Duckar frågan om Hiljemark: ”Finns en plan”

Oscar Hiljemark lyckades inte rädda kvar Pisa i Serie A.

När klubbens vd Giovanni Corrado får frågan om svenskens framtid är det stolpe ut.

– Vi kommer lugnt att utvärdera de rätta stegen, säger Corrado enligt Tuttomercatoweb.

Oscar Hiljemark tog över ett krisande Pisa tidigare i vår. Svensken lyckades inte få en positiv injektion i laget och det slutade i en seger, ett kryss och nio förluster. Under fredagen föll Pisa mot Lecce vilket innebar att de åker ur Serie A.

Efter förlusten fick Pisas vd Giovanni Corrado frågan om Hiljemark blir kvar nästa säsong.

– Först och främst tror jag att det viktigaste just nu är att fokusera på de sista tre matcherna. En enskild seger kan skapa en grund för framtiden, säger Corrado enligt Tuttomercatoweb och fortsätter:

– Att vinna Serie B betyder inte att man är ett lag för Serie A, kanske har vi fortfarande inte kvaliteterna för att stanna i den här kategorin. Det finns en plan och vi kommer lugnt att utvärdera de rätta stegen för att börja om.

Det har tidigare rapporterats om att Hiljemark hänger löst som tränare. Hans avtal sträcker sig till 2027.