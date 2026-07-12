Efter flytten till England: ”Det har sina för- och nackdelar”

Ellen Wangerheim, 21, tog steget från damallsvenskan till England.

Ny klubbadress för anfallaren blev Manchester United.

– Det är ett fantastiskt lag som de har tagit hand om mig så väl och fått mig att snabbt kunna känna mig som en del av laget, säger Wangerheim till FotbollDirekt.

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I vintras lämnade Ellen Wangerheim Hammarby för att prova lyckan i Manchester United och en av världens bästa ligor. Det har varit en stor omställning för anfallaren men hon har blivit mer och mer hemma.

– Det har varit en omställning. I början var det mycket som var nytt. Det är ett nytt språk, det är nytt land, säger Wangerheim till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men jag tycker ändå att det var skönt att komma in, kastas in mitt i säsongen på något sätt. Det har sina för- och nackdelar på ett sätt men det gäller bara att komma in i det snabbt.

”Jag kände att jag var redo för den nya utmaningen”

Hur var det att komma in i ett lag mitt i säsong när alla känner varandra?

– Det är ett fantastiskt lag som de har tagit hand om mig så väl och fått mig att snabbt kunna känna mig som en del av laget. Samtidigt så har det varit mycket också, för det är klart att det är svårt när man kommer in så där mitt i en säsong och man har inte haft en försäsong för att lära känna varandra.

Det är stora skillander mellan Hammarby och Manchester United, men det var en utmaning hon var redo att ta.

– Det är en nivå till rent fotbollsmässigt och det går mycket snabbare, vilket jag tycker är kul för jag kände att jag var redo för den nya utmaningen. Så att man lär sig varje dag och det är extremt hög nivå både på ligan och på träningar.

Ellen Wangerheim har tidigare berättat om beslutet att lämna Bajen.

– Det var jobbigt. Men någonstans så vill jag ju testa mina vingar och se hur långt jag kan nå. Och sen, som sagt, hoppas jag att Hammarby är den som vill ha tillbaka mig, sa hon till FotbollDirekt.

Läs mer om känslorna kring att lämna Hammarby här: Bajen-profilens hyllning: ”Det går inte att hitta någon annanstans”



