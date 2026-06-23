Bajen-profilens hyllning: ”Det går inte att hitta någon annanstans”

Ellen Wangerheim, 21, lämnade Hammarby i vintras.

Nu berättar hon om beslutet att lämna klubben i sitt hjärta.

– Det var tufft. Det är fortfarande ganska tufft, säger Wangerheim till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Ellen Wangerheim anslöt till Hammarby som 15-åring. Sex år senare, i vintras lämnade hon klubben för att prova nya äventyr i Manchester United.

Beslutet att lämna Hammarby och flytta till England var inget lätt beslut för henne att ta.

– Det var tufft. Det är fortfarande ganska tufft, säger Wangerheim till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det var jobbigt. Men någonstans så vill jag ju testa mina vingar och se hur långt jag kan nå. Och sen, som sagt, hoppas jag att Hammarby är den som vill ha tillbaka mig.

”Jag har varit med om så himla mycket i Hammarby”

Under sin tid i Hammarby har mycket hänt. Hon blev vuxen, dubbla cupguld och ett SM-guld, spelade Champions Leauge, gjorde mål i Champions Leauge och drog korsbandet och kom tillbaka för att senare bli belönad med en plats i damlandslaget.

– Jag har ändå haft sex år i Hammarby. Jag har varit med om så himla mycket i Hammarby. Men sen är supporterkulturen som man har i Hammarby, det går inte att hitta någon annanstans. Det spelar ingen roll om det är en av världens största klubbar. Det är en helt annan sak.

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”Wange” slog till med målkalas mot Brann. Foto: Bildbyrån

Hammarby betydde mycket för Ellen Wangerheim och hon betydde mycket för klubben och blev en riktig publikfavorit. Nu hoppas hon få komma tillbaka till klubben en annan gång.

– Så det är klart att det är jobbigt när man betyder så mycket för en klubb. Samtidigt så hoppas jag och vill tro att det kommer finnas förtroende att man kan komma tillbaka och bidra med sånt man har lärt sig när man har varit iväg på ett sånt här äventyr.

Vilka känslor gick inom dig när du tog beslutet att lämna?

– Väldigt blandat. Jag känner att även om jag har varit med om väldigt mycket i Hammarby, jag har tagit cupguld, SM-guld, jag har varit i Champions League. Så om man känner man har gjort mycket så vill man alltid ge lite till. Så det är klart att det var jobbigt. I Hammarby vet man vad man spelar för och det är mycket mer än bara laget, det är för alla rumt omkring. Så att det, det var känslosamt och det var mycket beslut fram och tillbaka vad som var rätt för mig.

Jag tolkar det som att du är sugen på att återvända en dag?

– Ja, hundra procent.

Ellen Wangerheim står noterad för 138 matcher och 65 mål för Hammarby.