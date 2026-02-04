Efter skandalscenerna – Inter bestraffas

Emil Audero fick en smällare kastad på sig av Inter-supportar.

Konsekvenserna blir böter för klubben och reseförbud för fansen.

REPORTER: JAKOB BERGELV

Matchen mellan Cremonese och Inter den 1 februari bjöd på tråkiga scener. Några minuter in i den andra halvleken, med bortalaget Inter i en 2-0-ledning, avbryts matchen efter att Cremoneses målvakt Emil Audero träffades av en exploderande pyroteknisk pjäs.

Explosionen skedde vid den tillresta Interklacken där målvakten stod. Efter en kort avbrott för läkarvård återupptogs matchen, med Audero allt jämnt i mål.

Nu bestraffas Inter. Enligt Gazzetta dello Sport tvingas Milanoklubben betala 30 000 euro, motsvarande drygt 310 000 svenska kronor, i böter för det som skedde på Stadio Giovanni Zini.

Även Inters supportar har fått känna av konsekvenserna. Tidningen Reppublica har rapporterat att inga svartblåa fans kommer tillåtas på Inters tre kommande bortamatcher. Inte ens folk som bor i regionen Lombardiet kommer att tillåtas köpa biljetter.

Derbymatchen mellan Milan och Inter den 8 mars kommer däremot inte beröras av detta förbud, enligt tidningen.