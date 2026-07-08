Efter utspelet: ”Fick lite skit över det”

Neo Jönsson sa tidigare i år att han inte visste vem Felix Beijmo var.

Kort senare gjorde danska ligamästaren den förbjudna flytten till FC Köpenhamn, Jönssons tidigare klubb.

– Jag fick lite skit över att jag inte visste vem han var, men nu har jag stenkoll, säger Sirius-stjärnan till FotbollDirekt med ett leende.

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”Jag vet inte vem det är, tyvärr inte. Jag vet inte om han vet vem jag är, men jag har bara fokus på mitt eget”.

När FotbollDirekt berättade om jämförelsen mellan Felix Beijmo och Neo Jönsson för den sistnämnde, där de båda som unga killar ropade ut sig själva som blivande bäst i världen kom Jönsson med det oväntade utspelet att jag inte vet vem Beijmo är – kaptenen i det AGF Århus som precis vunnit den danska ligan.

Kort senare stod det klart att Beijmo lämnar danska mästaren som Bosman – för att krita på för FC Köpenhamn i en minst sagt känslig flytt.

Jönsson var själv ungdomsproffs i FCK och Sirius succéman skrattar till när FD frågar om han nu vet vem Beijmo är.

– Nu har jag koll… jag har stenkoll nu. Kul för honom. FCK är en fin klubb och han kommer njuta av att spela på Parken, säger Jönsson om FCK:s hemmaarena i den danska huvudstaden.

Är du förvånad över att han lämnade för en rival i Danmark?

– Klart det på ett sätt kanske är lite märkligt, men jag förstår samtidigt honom. FCK är topptopp, det är landets största klubb och de har fantastiska fans. De har en aura av att kunna plocka vem de vill från danska ligan.

Blev det några reaktioner efter ditt tidigare Beijmo-utspel?

– Jag fick lite skit över att jag inte visste vem han var, men han spelar i Danmark och jag kollar inte mycket dansk fotboll längre.