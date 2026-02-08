Emil Holm bänkad när Juventus räddade poäng mot Lazio

Emil Holm har nyligen bytt Bologna mot Juventus.

I dag fick han tillbringa en hel match på bänken – och se sitt ”Juve” rädda en poäng mot Lazio.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Emil Holm, 25, lämnade Bologna på lån till Juventus under januarifönstret. I torsdags fick svensken debutera mot hans gamla klubb Atalanta i kvartsfinalen av den italienska cupen – som ”Den gamla damen” förlorade.

I dag var den svenske ytterbacken uttagen i den trupp som skulle ta sig an Lazio på hemmaplan i Serie A. Däremot fick 25-åringen inleda och sitta kvar på bänken hela matchen.

När det kommer till matchen på Juventus Stadium i Turin började det bäst för bortalaget som tog ledningen på tilläggstid i den första halvleken, genom den 38-årige spanjoren Pedro.

Två minuter in i den andra akten skulle Rom-laget utöka sin ledning. Denna gång via danske Gustav Isaksen.

Trots Weston McKennies reducering efter en timmes spel såg ”Juve” ut att gå mot förlust. Detta fram till den sjätte tilläggsminuten då mittbacken Pierre Kalulu kvitterade och räddade en poäng för hemmalaget.

Juventus är just nu fyra i Serie A och medan Lazio återfinns på en åttondeplats.



