ESPN: Lamine Yamal har skadat baksida lår – VM kan vara i fara
Lamine Yamal fick kliva av skadad efter att ha slagit en straff.
Då uppgav ESPN’s Gemma Soler att det såg ut att röra sig om en skada i baksida lår.
Barcelona mötte CeltaVigo under onsdagskvällen. Matchen slutade 1–0 till Barca efter en straff som Lamine Yamal satte. Men efter matchen var det annat som tog rubrikerna.
I samband med straffen skadar sig 18-åringen och behöver kliva av planen.
Enligt ESPN’s Gemma Soler så ser det ut att röra sig om en skada i baksida lår, och det skulle kunna innebära att säsongen är över och att början på VM kan vara i fara. Även Mundo Deportivo rapporterar samma sak.
Han ska undersökas mer under torsdagen och efter det lär det komma besked om hur allvarlig skadan är.
