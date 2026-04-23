ESPN: Lamine Yamal har skadat baksida lår – VM kan vara i fara

Lamine Yamal fick kliva av skadad efter att ha slagit en straff.

Barcelona mötte CeltaVigo under onsdagskvällen. Matchen slutade 1–0 till Barca efter en straff som Lamine Yamal satte. Men efter matchen var det annat som tog rubrikerna.

I samband med straffen skadar sig 18-åringen och behöver kliva av planen.

Enligt ESPN’s Gemma Soler så ser det ut att röra sig om en skada i baksida lår, och det skulle kunna innebära att säsongen är över och att början på VM kan vara i fara. Även Mundo Deportivo rapporterar samma sak.

Han ska undersökas mer under torsdagen och efter det lär det komma besked om hur allvarlig skadan är.