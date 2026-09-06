Fifa bekräftar – Infantino ställer upp för omval

I mars håller Fifa presidentval.

Då kommer Gianni Infantino ställa upp för omval.

Det meddelar förbundet till Sky Sports.

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Gianni Infantino har varit under press under en längre period till följd av det misslyckade förslaget FIFA Forward Enterprice. Fler och fler nationsförbund har därefter dragit tillbaka sitt stöd för schweizaren.

Trots sin minskande popularitet har Infantino inga planer på att avgå. Fifa förkunnar nu i ett uttalande till brittiska Sky att 56-åringen kommer ställa upp för omval i mars 2027.

”Fifa-presidenten tillkännagav i april att han kommer att ställa upp för omval 2027. Naturligtvis har ingenting förändrats. Herr Infantino kommer att ställa upp för omval”, meddelar en talesperson.

Under gårdagen blev Infantino konfronterad av Sky i samband med damernas U20-VM i Polen. Fifa-presidenten valde då att avstå från att svara på reporterns fråga angående sin framtid.