Förre Öster-anfallaren gör succé i Rumänien

Efter uttåget ur allsvenskan skrev Alibek Aliev på för rumänska CFR Cluj.

Där har rysk-svensken gjort stor succé under sin korta tid.

I dag gjorde han sin sjunde poäng på åtta matcher.

Foto: Alamy

Det var inför säsongen 2024 som Alibek Aliev, 29, anslöt till Östers IF då han lämnade FC Trollhättan.

Efter det var han med och tog upp Växjö-klubben till allsvenskan och skulle under den gångna säsongen stå för sju mål i högstaserien när man degraderades till superettan.

Kort efter årsskiftet stod det klart att anfallaren lämnade Öster och fortsatte sin karriär i rumänska CFR Cluj.

Där har han nu spelat åtta matcher för storklubben och imponerat stort. Inför dagens drabbning mellan Cluj och FC Farul Constanța stod Aliev noterad för sex poäng på sju matcher.

Efter lördagens 2-1-seger lades ytterligare ett mål till på 29-åringens cv vilket innebär att han nu har gjort tre mål och fyra assist för klubben.

CFR Cluj befinner sig på en femteplats i den rumänska högstaligan.