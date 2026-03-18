Fråntogs AFCON-guldet: ”Är det ett aprilskämt?”

Senegal har fråntagits titeln som segrare i det afrikanska mästerskapet.

Nu rasar flera profiler mot Caf:s beslut.

”Jag kan inte tro det, det kan inte vara sant”, säger den före detta förbundskaptenen Aliou Cissé enligt Morocco world news.

I finalen av de Afrikanska mästerkapen mellan Senegal och Marocko utspelade det sig anmärkningsvärda scener. Detta då Marocko tilldelades en tveksam straffspark i slutet av matchen varpå spelarna i Senegal lämnade planen i protest.

En stund senare var de ute på planen igen och såg Brahim Diaz missa en ”Panenka-straff” för att sedan se till att vinna matchen i förlängningen.

Under gårdagskvällen kom dock beskedet att Senegal fråntas titeln som mästare i ”AFCON”. Detta då Caf, det afrikanska fotbollsförbundet, meddelar att det anses vara walk over från spelarna i Senegal som lämnade planen i slutet av matchen. Därför har nu Marocko titulerats som afrikanska mästare.

Det tycker inte Moussa Niakhaté, till vardags i Lyon, är rimligt på något plan.

”Kom och ta den. De är galna!”, skriver han enligt RMC Sport.

Den före detta förbundskaptenen för Senegal, Aliou Cissé, tror inte att beslutet är sant.

“Vad är det här? Är det här ett aprilskämt? Jag tror inte på det. Det kan inte vara sant”, säger han enligt Morocco world news.

Abdoulaye Seydou Sow är generalsekreterare för Senegals fotbollsförbund och meddelar att hans nation kommer att överklaga Caf:s beslut.

– Vi kommer inte att ge efter. Lagen är på vår sida, säger han till Radiodiffusion Télévision Sénégalaise och fortsätter:

– Det här beslutet är en tragedi som saknar rättslig grund. Vi anser inte att panelen har tillämpat lagen, utan i stället har verkställt en order.



