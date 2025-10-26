”Gör jag det bra där så vet man inte var nästa kontrakt kan bli”

Ett av Sveriges mest spännande unga namn, Nikolas Jovanovic, lämnar Djurgården för PSV Eindhoven.

Efter allt hårt arbete hemma i Sverige väntar nu ett utlandsäventyr för talangen – som själv dock menar på att det är nu det hårda jobbet börjar på riktigt.

– Om jag gör det bra där så vet man inte var nästa kontrakt kan bli. Det kan bli Premier League, La Liga, så nu gäller det verkligen att visa varför jag är här, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Nikola Jovanovic, född 2009, är en av Sveriges största talanger.

Den här säsongen har 16-åringen imponerat i Djurgårdens P17-lag, men efter den här säsongen så har han gjort sitt i Stockholmsklubben. Karriären fortsätter utomlands och i PSV Eindhoven, något som blev officiellt tidigare i veckan.

– Det känns fantastiskt, det är ett väldigt stort steg, men också ett väldigt bra steg tror jag. Detta med tanke på hur det ser ut där nere, utvecklingen, deras planer och möjligheter. Jag tror verkligen att jag kommer att vidareutvecklas som fotbollsspelare, säger Nikolas Jovanovic till FotbollDirekt.

Vad har de presenterat för plan?

– Den har varit fantastiskt, de har visat att de tror väldigt mycket på mig, de ser väldigt stor potential i mig. De vill snabbt att jag ska upp och träna med U19, deras B-lag och sedan eventuellt A-laget så snabbt så möjligt. De vill ge mig alla möjligheter att bli så bra som jag kan bli.

Att gå utomlands i så pass tidig ålder medför såklart stor omställning i livet och i vardagen, men trots att Jovanovic nu kommer att lämna den vanliga miljön som han är van vid här hemma i Sverige så var det inte något svårt beslut att skriva på för den nederländska storklubben.

– För mig var det ett jätteenkelt beslut, det var det här jag har hoppats på eftersom jag varit där tre gånger. Jag har ju tänkt ”vad ska det här leda till, i bästa fall så blir det ett kontrakt”, vilket det nu också blev så det var en no-brainer för mig.

Du nämner att du varit där och provtränat tre gånger, vågar man känna att snart borde något konkret komma eller är det bara förhoppningar? Hur tänker man i de där situationerna?

– Det är som du säger, när man är där tredje gången känner man att det borde hända något, man kommer dit med mer självförtroende. Grabbarna där borta i laget förstår också, om man kommer dit tre gånger är det väl för att det finns en potentiell övergång. Det var något man hajade, att det kunde bli så att jag eventuellt skulle få ett kontrakt, vilket jag nu fått.

Förstår kritiken: ”Ingen bra historisk alls”

16-åringen har tillhört Djurgården i flera år och ses som sagt som en jättetalang. Möjligheterna för talanger i Djurgården är dock inte alltid dom flest. 17-årige Ahmed Saeed som gjort stor succé i klubbens P19-lag riktade nyligen hård kritik mot just detta.

– Steget från U till A känns omöjligt i Djurgården, sa han till Sportbladet.

Jovanovic förstår kritiken och menar på att svårigheterna för unga talanger att få chansen till Djurgården självklart påverkat hans beslut till viss del.

– Ja alltså delvis. Djurgården är en fantastisk klubb, men när det kommer till att ta upp unga spelare från ungdomsakademin till A-laget så har de ingen bra historik alls. Det är ju något man strävar efter som ung fotbollsspelare, att ta sig upp till A-laget, det är det som är målet. Det är många som känner frustration och jag förstår dem, säger han och jämför med det som nu väntar i Nederländerna:

– Men om vi tar PSV som exempel, de har ju tvärtom, de hade en 08:a som debuterade för A-laget i ligan häromveckan och de har haft upp massa unga i träningsmatcher, i cupen och sedan har de Jong-laget, som är deras B-lag, så det är fantastiskt att de har sådant och att vi unga kan få sådana möjligheter. Så jag tror nog delvis att det var en av anledningarna.

Jovanovic under en Future Team-landskamp mot Belgien. Foto: Bildbyrån.

Om vi tar lite mer positivt, hur har reaktionerna runt dig varit efter beskedet om kontraktet?

– Min familj blev såklart jätteglad för min skulle eftersom det är så pass stort.

– Sedan mina vänner, de blev också glada, det tror jag i alla fall, säger han med ett skratt.

Vi får hoppas det!

– Ja vi hoppas det, men jag har fått känslan att de genuint blev glada, så det glädjer mig.

Flyttlasset till Eindhoven går dock inte av stapeln nu direkt, utan först i januari. Inför det så handlar allt för 16-åringen om att förbereda sig så mycket som möjligt.

– Nu gör jag mitt bästa för att komma dit så fit som möjligt, vältränad och så. Dels för att de vill att jag ska vara det, men också för att det är en annan nivå där borta jämfört med Sverige sett till hur man tränar. Jag måste redan nu dubbla på med träningar för att komma upp i deras standard. Så nu kör jag på med Djurgården, jag tränar extra för att komma dit så förberedd som möjligt.

Stor förändring väntar som sagt snart för Jovanovic med nytt klubblag i ett nytt land, men till en början får han med sig trygghet i form av mamma och pappa. Föräldrarna flyttar med inledningsvis efter årsskiftet.

– Till början i januari så flyttar mamma och pappa med mig, men sen kommer de att pendla fram och tillbaka. Det känns väldigt skönt för mig, för då får jag det stöd som jag behöver och jag behöver inte fokusera lika mycket på det utanför fotbollen som om de inte hade bott med mig. Men sen kommer de att pendla som sagt, så jag kommer delvis få bo själv och delvis med mamma och pappa.

Avslutningsvis, när du väl kommer dit, vad blir ditt första avstamp då. Är det bara att få så mycket spelminuter som möjligt eller var tror du fokus kommer att ligga?

– Som du säger, när jag kommer dit så vill jag ju visa att jag är där av en anledning. Det är nu det gäller, det är egentligen nu det hårda jobbet börjar, för att om jag gör det bra där så vet man inte var nästa kontrakt kan bli. Det kan bli Premier League, La Liga, så nu gäller det verkligen att visa varför jag är här, avslutar Jovanovic.