Häftiga bilderna – kan snart göra som Yamal och Cubarsi

De spelade tillsammans redan som elvaåringar.

I söndags blev Lamine Yamal och Pau Cubarsi världsmästare.

På bilder från elva års ålder syns också kapten Marc Bernal ihop med Yamal och Cubarsi – och Barcelonamittfältaren väntas bli nästa stora 07:a att slå igenom i det spanska landslaget.

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Lamine Yamal fick sitt stora internationella genombrott redan för två somrar sedan när den då 16-årige supertalangen var ordinarie i det spanska EM-lag som gick och vann hela turneringen.

Nu var det Pau Cubarsis tur. Mittbacken född 2007 som är jämngammal med Yamal spelade samtliga matcher för Spanien i sommarens världsmästerskap och blev efter finalsegern mot Argentina utsedd till turneringens bästa unga spelare.

Nu har det kommit bilder från Barcelonas mycket talangfulla 2007-lag från elva års ålder där Yamal och Cubarsi stoltserar tillsammans. Men lagkapten för 07-laget var en viss Marc Bernal som i sin La Liga-debut 2024 startade premiären mot Valencia men som kort senare slet av korsbandet och först i höstas ett år efter skadan var tillbaka på fotbollsplanen igen.

Nu spås 193 centimeter Bernal som kallas ”nya Sergio Busquets” bli nästa stora spanska mittfältsnamn till 2028 års EM och då skulle Yamal och Cubarsi alltså få sällskap av sin gamla lagkapten även i landslaget, inte bara i klubblaget FC Barcelona.

Hittills har 19-årige Bernal gjort en A-landskamp för Spanien, detta mot Irak kort före ”La Rojas” avresa till Nordamerika för VM-uppladdningen.

Fotnot: Bernal är till vänster om Cubarsi på bild 2 i bildspelet och till höger om Yamal på bild 3 (se nedan).