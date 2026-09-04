Hammarby vill ha revansch: ”Vi ska visa Europa vilka Bajen är”

Hammarby möter Rangers i kvalet till Europa Cup.

Då siktar målvakten Emma Holmgren, 29, på pokalen.

– Förra gången gick det nästan hela vägen till guldet. Vi är revanschsugna, säger Holmgren till FotbollDirekt.

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I fjol spelade Hammarby Europa Cup och tog sig hela vägen till final. Där föll man mot BK Häcken. Under Europa-äventyret saknades landslagsmålvakten och den tidigare Champions Leauge-vinnaren Emma Holmgren. Detta för att hon väntade tillökning.

Nu får 29-åringen kombinera livet som fotbollspelare och småbarnsmamma.

– Det är underbart att kunna kombinera de två bästa sakerna jag vet. Familj och fotboll, säger Emma Holmgren till FotbollDirekt.

Hyllningen: ”Man har fler fans på en borta-match än själva hemmalaget”

Om mindre än 20 dagar är det dags för Hammarby att ge sig in i Europa Cup igen. Då väntar ett kvalmöte mot Skotska Rangers där vinnaren av dubbelmötet går vidare till huvudturneringen.

Denna gången ser Emma Holmgren ut att kunna vara en del av laget.

– Jo men jättekul att vara med ute i Europa igen och tävla. Förra gången gick det nästan hela vägen till guldet. Vi är revanschsugna och ska ut och visa Europa vilka Bajen är.

Vad vill du att Europa ska få för uppfattning av Hammarby?

– Något helt magisk. Den supporterkultur vi har och att man har fler fans på en borta-match än själva hemmalaget. Det säger bara hur stort det är, avslutar Emma Holmgren.

Hammarby tar emot Rangers på hemmaplan den 23 september och en vecka efter väntar returen på bortaplan.