Så spelar Hammarby och Malmö FF i Europa

Hammarby IF och Malmö FF ska kvala till Europa Cup.

Under fredagen lottades motståndet.

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I fjol var Hammarby och Häcken i final av Europa Cup. Häcken vann och fick en plats i ligafasen av Champions Leauge.

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Nu går Hammarby för revansch och får sällskap av Malmö FF. Nu väntar en kvalmatch för att ta sig vidare till Europa Cup.

Hammarby möter Rangers. Stockholmarna inleder på hemmaplan och avslutar i Skottland.

Malmö FF möter St Pölten i kvalet. Malmö börjar på bortaplan för att sedan ta emot St Pölten på hemmaplan.

Den österrikiska klubben har tidigare erfarenhet av Champions Leauge där man bland annat mötte Hammarby.

Matcherna spelas i ett dubbelmöte 23 september och 30 september.