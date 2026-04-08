Henrik Rydström straffas – efter bråket

Henrik Rydström ropade ”håll käften”.

Nu bötfälls den svenske tränaren av MLS.

Henrik Rydström bärgade sin första seger som huvudtränare i Columbus Crew i helgen. I slutet av matchen uppstod ett bråk och anledningen till gruffet var att Rydström ropade ”håll käften” till Atlantas Elias Baez.

Nu meddelar MLS att 50-åringen straffas med böter. Det framgår inte hur stort beloppet är.

Det är däremot inte bara Rydström som straffas. Även svenskens assisterande tränare Phil Boerger och Josh Williams bötfälls för att ha initierat och/eller eskalerat situationen.

Även Atlanta United fick böter. Målvakten Lucas Hoyos, huvudtränaren Gerardo Martino och de assisterande tränarna Gede Martino och Jorge Theiler.

Rydströms Columbus Crew ligger elva i östra konferensligan i MLS.