Hiljemark sågas efter Pisa-fiaskot: ”Ett lågvattenmärke”

Oscar Hiljemarks tid i Pisa är över efter degraderingen från Serie A.

Nu möts den svenske tränaren av hård kritik i italiensk lokalmedia.

– Den nu förre tränaren från Sverige är utan tvekan lågvattenmärke, skriver journalisten Michele Bufalino.

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Oscar Hiljemarks sejour i Pisa blev både kort och misslyckad.

Den tidigare Elfsborgstränaren tog över den italienska klubben i februari med uppdraget att säkra nytt kontrakt i Serie A. I stället slutade säsongen med nedflyttning till Serie B.

Hiljemarks facit blev 13 förluster på 15 matcher och under måndagen stod det klart att han lämnar tränarposten.

Nu riktar lokalmedia skarp kritik mot svensken. I en krönika på Sestaporta går journalisten Michele Bufalino hårt åt den tidigare mittfältaren, något som Fotbollskanalen var först med att uppmärksamma och rapportera om.

– Den nu förre tränaren från Sverige är utan tvekan lågvattenmärket på tränarbänken i Pisas historia, med en amatörism och brist på professionalism, både på och vid sidan av planen, som saknar motstycke i klubbens historia, skriver Bufalino.

Krönikören fortsätter i samma ton:

– Han anlände i oduglighet och lämnade på precis samma sätt. Aldrig igen.