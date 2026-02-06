Hiljemarks debut i Pisa – fick med sig poäng

Oscar Hiljemark, 33, valde nyligen att lämna tränaruppdraget i Elfsborg.

Nytt uppdrag blev som huvudtränare i italienska Pisa, som kämpar i botten av Serie A.

Foto: Bildbyrån

Oscar Hiljemark slänges dirket in i hetluften för Pisa.

Under fredagskvällen ställdes hans nya lag mot tabelljumbon Hellas Verona, som inför matchen endast hade två segrar på sina 23 första matcher. Pisa befinner sig i en liknande poängmässig situation, men med något bättre målskillnad.

Med tanke på förutsättningarna var mötet av stor betydelse för båda lagen.

Matchen slutade mållös, 0–0, ett resultat som ger Hiljemark viss andrum.

Efter slutsignalen skriver Fotball-Italia att Pisa kan ta med sig positiva besked från en stark andra halvlek, och att laget snarare förtjänade mer än en poäng.

I nästa omgång väntar dock en betydligt svårare uppgift för den svenske tränaren, då Pisa tar sig an AC Milan.