Hiljemarks Pisa föll mot Milan – Modric matchvinnare

Oscar Hiljemark gjorde sin andra match som huvudtränare för Pisa denna fredagskväll.

Då blev det förlust mot storklubben AC Milan.

Luka Modric avgjorde matchen sent.

Foto: Bildbyrån

Oscar Hiljemark inledde sin karriär som Pisa-tränare med ett kryss i debuten mot Hellas Verona.

Denna fredagskväll var det dags för ett riktigt tufft test, detta då man tog emot AC Milan.

Bortalaget började bäst och i slutet av den första halvleken tog man ledningen genom Ruben Loftus-Cheek.

Tidigt i den andra halvleken hade sedan Milan chansen att utöka sin ledning från straffpunkten, men Niclas Fullkrug slog straffsparken utanför.

Istället skulle hemmalaget kvittera med ungefär 20 minuter kvar, detta genom Felipe Loyola, men några poäng för Hiljemark och Pisa blev det dessvärre inte ikväll.

I den 85:e minuten klev nämligen Luka Modric fram och blev stor matchhjälte för Milan, då han satte dit det avgörande 2–1-målet.