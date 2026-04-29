Historiskt hårt – Andrada stängs av i 13 matcher

Esteban Andrada har under de senaste dagarna blivit omskriven efter att ha slagit en motståndare.

Nu har det historiskt tuffa straffet kommit. Han stängs av 13 matcher.

Det uppger Marca.

Söndagens möte mellan Real Zaragoza och SD Huesca urartade rejält. Mot slutet av matchen fick Zaragozas målvakt Esteban Andrada sitt andra gula kort efter att ha knuffat omkull en motståndare. I stället för att lämna planen tappade han allt och gick till attack mot Huescas Jorge Pulido, som träffades av en kraftig sving.

Nu har straffet fastställts – och det är historiskt hårt.

Enligt Marca stängs 35-åringen av i totalt 13 matcher. Avstängningen består av en match för de två gula korten och ytterligare tolv matcher för slaget.