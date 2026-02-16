Holms ord efter skadan: ”Helt förkrossad”

Emil Holm har fått en mardrömsstart i Juventus.

Den svenske försvararen har ådragit sig en skada.

”Jag kommer tillbaka starkare”, skriver han på Instagram.

Foto: Alamy

Juventus lånade in Emil Holm från Bologna den 2 februari. Knappt två veckor senare står det klart att svensken har ådragit sig en skada i matchen mot Inter och väntas bli bota en längre tid.

Den italienska klubben meddelar att Holm kommer att undersökas om två veckor för att fastslå hur länge han blir frånvarande. Enligt journalisten Nicolo Schira rör det sig om en månad.

Holm har uttryckt sin besvikelse över skadan på Instagram.

”Jag är helt förkrossad över min skada från matchen i går (lördagen). Jag kommer tillbaka starkare. Forza Juve”

25-åringen har hunnit med två framträdanden i ”Den gamla damen”.

Juventus ligger femma i Serie A.