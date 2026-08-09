Uppgifter: West Ham släpper inte Füllkrug

Niclas Füllkrug är oönskad i West Ham och får inte träna, enligt Bild. Ändå har London-klubben nekat tyskens flytt till Venezia.

Budet ska inte ha varit tillräckligt bra.

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West Ham stod för ett fiasko när man åkte ur Premier League den gånga säsongen. Inför säsongen i The Championship ser det nu ut som att den tyske anfallaren, Niclas Füllkrug, blir kvar i ”The Hammars”. Detta trots att han är oönskad i klubben, enligt tyska Bild.



33-åringen var överens med nyuppflyttade Venezia om en flytt till Serie A-klubben men affären ska ha spruckit. Enligt uppgifterna krävde West Ham en alldeles för hög övergångssumma.



Füllkrug spenderade den senaste säsongen utlånad till AC Milan, men utan någon vidare framgång. Enligt Bild får anfallaren inte träna med West Ham, och han saknades helt när klubben hade en mediedag.



Niclas Füllkrug anslöt till West Ham 2024, då från Borussia Dortmund.