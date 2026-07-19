Vändpunkten efter tunga åren: ”Blev en reality check”

STOCKHOLM. Han blev yngst någonsin i Hammarby, men åkte två år senare ur superettan med Åtvidaberg. Därefter följde några tunga år för Isac Lidberg innan allt vände i ettan norra och Gefle IF.

Bundesligaproffset öppnar upp om långa resan för FotbollDirekt.

– När jag var 18 skrev jag på Åtvidaberg. Min tanke var att jag skulle ha varit Bayern München då, säger anfallaren i FD Möter.

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Sedan den sensationella flytten från Gefle IF i ettan norra till Go Ahead Eagles i nederländska högstaligan har allt gått spikrakt uppåt för Isac Lidberg. Succé i Go Ahead Eagles, Utrecht och Darmstadt och nu har han uppnått sin barndomsdröm med spel i Bundesliga.

För i juni gjorde Lidberg klart med Borussia Mönchengladbach efter att en andraplats i 2.Bundesligas skytteliga.

Drömmen om Bundesliga till sist i hamn, men tanken var att han skulle ha varit där långt tidigare.

I pappa Martin Lidbergs podcast Brottarbröder berättade kända brottaren i ett avsnitt hur Isac Lidberg som 18-åring grät i baksätet efter att han skrivit på för Åtvidaberg sommaren 2017 och därmed lämnat det Hammarby han blev yngsta allsvenska spelaren någonsin för två år tidigare.

När FD tar upp brottarlegendarens ord håller Isac Lidberg inte riktigt med om tårarna.

– Grät gjorde jag nog inte, men det var mycket känslor. Jag fick göra debut för Bajen som 16-åring och jag skulle bara flyga uppåt. Sedan när jag var 18 skrev jag i stället på för Åtvidaberg. Min tanke var att jag skulle ha varit Bayern München då. Det blev en ”reality check”, säger Lidberg i FotbollDirekts intervjuserie FD Möter.

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”Som ung kunde jag leva på min snabbhet”

Efter degraderingen från superettan med Åtvidaberg 2017 blev året därpå spel i norska klubbarna IK Start, Jerv och HamKam innan han 2019 på nytt åkte ur superettan – den här gången med Brommapojkarna.

Vändningen kom i Gefle dit Lidberg gick 2020. Väl i ettan norra började anfallaren vräka in mål (22 mål på 37 matcher) vilket ledde till flytten till Eredivisie-nykomlingen Go Ahead Eagles för fem somrar sedan.

Frågan är vad det egentligen var som hände i Gefle som gjorde att Lidberg studsade tillbaka efter de tuffa åren?

– Jag fick spela mycket i Gefle, det blev som en nystart. Jag kom dit, var skadefri och fick tillbaka glädjen. Jag fick ut mitt fulla register och fortsatte att köra på, jobba smart, träna och analysera mycket. Jag fattade rätt tidigt att jag behövde utveckla delar i spelet.

Som vadå?

– Det som funkade väldigt bra som ung var svårare i A-lagsfotbollen. Som ung kunde jag leva på min snabbhet, löpa i djupet och skjuta i mål. Jag har fått jobba på många olika bitar och tagit små kliv hela tiden.

Att din pappa kommer från kampsporten med en väldigt stark och tuff träningsmentalitet, hur mycket har det hjälpt dig tror du?

– Jag har växt upp med hans mentalitet och hans träning har smittat av sig på mig. Det kommer väl därifrån, att jag jobbar hårt utan att klaga. Jag kör bara.