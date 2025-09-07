Kiese Thelin målskytt direkt – räckte inte för Urawa

Isaac Kiese Thelin gjorde idag sin första match i Urawa Red Diamonds.

Svensken presenterade sig även på bästa sätt.

Detta genom att bli målskytt direkt.

Isaac Kiese Thelin skrev häromveckan på för Urawa Red Diamonds och idag var det dags för svensken att göra sin första match i sin nya klubb.

Svensken inledde på bänken i returmötet med Kawasaki Frontale i cupen, men i den 72:a minuten fick han hoppa in.

Det dröjde inte länge efter det innan han presenterade sig på allvar för sin nya klubb.

Bara två minuter senare så hade nämligen Isaac Kiese Thelin satt dit 1–1.

Hemmalaget återtog sedan ledningen i slutet av matchen, men Urawa Red Diamonds hann med att kvittera vilket tog matchen till förlängning.

Där drog tog Kawasaki Frontale det längsta strået, för i den 96:e minuten att Ten Miyagi dit 3–2 från straffpunkten.

Det blev även matchens sista mål och Kawasaki Frontale är således vidare till semifinal efter att ha vunnit med totalt 4–3 över två möten.