Williot Swedberg utbytt skadad

Williot Swedberg har varit inne i gott slag senaste tiden.

I dag var dock olyckan framme för svensken.

Redan i mitten av den första halvleken mot Valencia tvingades han utgå skadad.

Foto: Alamy

Williot Swedberg har visat fin form de senaste veckorna.

I början av december slog han till med dubbla fullträffar mot Real Madrid och en vecka senare blev han målskytt igen, då mot Athletic Bilbao.

Svensken fanns sedan som väntat med i dagens startelva mot Valencia när Celta Vigo återstartade La Liga efter juluppehållet, men dagens match blev dessvärre ingen rolig historia för svensken.

Redan efter 27 minuter så tvingades han utgå skadad.

Svensken syntes peka mot sitt högra ben innan han fick hjälp av det medicinska teamet. När det stod klart att han inte kunde spela vidare så gick han direkt ner i spelartunneln.

Matchen slutade 4–1 till Celta Vigo.