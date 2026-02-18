Klart: Gary Rowett tar över Leicester

Leicester har gjort sitt tränarval.

Gary Rowett tar över säsongen ut med uppdraget att säkra nytt kontrakt i Championship.

Foto: Bildbyrån

Leicester City befinner sig på nedflyttningsplats i Championship och valde i slutet av januari att sparka den tidigare Hammarby-tränaren Marti Cifuentes.

Nu står det klart att Gary Rowett tar över huvudansvaret för resten av säsongen.

– Det är väldigt tydligt för oss alla vad som behöver uppnås från nu och fram till säsongens slut, och arbetet börjar omedelbart, säger Rowett till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag ser fram emot att bygga relationer med spelarna, med personalen i klubben och med supportrarna. Allt detta kommer att vara avgörande för att hjälpa oss säkra de resultat vi behöver.

Rowett har stor erfarenhet från Championship med över 400 matcher som huvudtränare. Han har tidigare lett klubbar som Birmingham City, Stoke City, Derby County, Millwall FC och Oxford United.