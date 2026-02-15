Klart: Sportchef lämnar Marseille

Efter två och ett halvt år på posten lämnar Medhi Benatia rollen som sportchef för Olympique Marseille.

Det bekräftar den gamla mittbacken på Instagram.

– Jag lämnar med en känsla av att ha gjort mitt yttersta proffesionellt, skriver Benatia.

Foto: Bildbyrån

Den franska storklubben har haft ett par hektiska dagar bakom sig. Under onsdagen fick tränaren Roberto De Zerbi sparken efter en tid av svaga resultat.

Nu står det klart att även sportchefen lämnar skeppet. Medhi Benatia, som tog jobbet som sportchef för Marseille i november 2023, har bekräftat på Instagram att han väljer att lämna klubben med omedelbar verkan.

”Jag lämnar med en känsla av att ha gjort mitt yttersta proffesionellt, men med sorgen över att inte ha skapat en bra bra miljö kring spelarna, som enligt mig har kapaciteten att nå sina mål”, skriver han.

Under sin spelarkarriär har Medhi Benatia representerat klubbar som Roma, Juventus och Bayern München, samt spelat 66 landskamper för Marocko.

Marseille ligger just nu fyra i den franska liga, tolv poäng bakom serieledarna Lens