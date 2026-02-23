Lahdo jämförs med ikonen: ”Har hört det”
Mayckel Lahdo jämförs med Michael Laudrup.
Anledningen? Likheten i namnen.
– Det är mycket press som läggs på mig, säger svensken till Tipsbladet.
Mayckel Lahdo anslöt till danska Brøndby under januarifönstret. Svensken har tidigare lovordats av tränaren Steve Cooper som en ”kvalitetsspelare”. Lahdo har bara gjort två framträdanden i klubben men hans namn har redan börjat jämföras med ikonen Michael Laudrup.
Anledningen ska vara likheten i namnen: Mayckel Lahdo, Michael Laudrup. Något den förstnämnda har märkt av.
– Jag har hört det, säger Mayckel Lahdo till danska Tipsbladet.
– Det är mycket press som läggs på mig, men det är okej, jag tar det. Det var några i truppen som påpekade för mig att våra namn var väldigt lika.
Michael Laudrup anses som en av, om inte den, bästa spelaren i Danmark genom tiderna. Han har representerat Brøndby som både spelare och ledare.
