Lahdo jämförs med ikonen: ”Har hört det”

Mayckel Lahdo jämförs med Michael Laudrup.

Anledningen? Likheten i namnen.

– Det är mycket press som läggs på mig, säger svensken till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Mayckel Lahdo anslöt till danska Brøndby under januarifönstret. Svensken har tidigare lovordats av tränaren Steve Cooper som en ”kvalitetsspelare”. Lahdo har bara gjort två framträdanden i klubben men hans namn har redan börjat jämföras med ikonen Michael Laudrup.

Anledningen ska vara likheten i namnen: Mayckel Lahdo, Michael Laudrup. Något den förstnämnda har märkt av.

– Jag har hört det, säger Mayckel Lahdo till danska Tipsbladet.

– Det är mycket press som läggs på mig, men det är okej, jag tar det. Det var några i truppen som påpekade för mig att våra namn var väldigt lika.

Michael Laudrup anses som en av, om inte den, bästa spelaren i Danmark genom tiderna. Han har representerat Brøndby som både spelare och ledare.