Loftus-Cheek opererad – då kan han vara tillbaka

Ruben Loftus-Cheek åkte på en otäck skada i matchen Parma.

Nu meddelar Milan att engelsmannen har opererats och väntas vara tillbaka om ungefär åtta veckor.

Foto: Bildbyrån

I Milans match mot Parma åkte Ruben Loftus-Cheek på en otäck smäll efter att ha kolliderat med Parma-keepern Edoardo Corvi.

Mittfältaren tvingades bryta matchen och blev utburen på bår. De första rapporterna gjorde gällande att Loftus-Cheek blir borta i ”flera månader”.

Nu kommer Milan med en uppdatering.

Loftus-Cheek, som fått en fraktur i käken, ska ha genomgått en lyckad operation. Nu väntas han vara tillbaka om åtta veckor.

”Ruben mår bra och har redan skrivits ut”, skriver klubben i en kommuniké.