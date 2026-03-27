Mäktiga statistiken – har nätat för landslaget 20 år i rad

Edin Džeko har hunnit fylla 40 år – men har inga planer på att takta av.

Under gårdagen kvitterade han matchen mot Wales för sitt Bosnien och Hercegovina.

Det innebär att han nu har gjort minst ett landslagsmål 20 år i rad.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen ställdes Bosnien och Hercegovina mot Wales i playoff-semifinal till VM 2026.

Där tog hemmalaget ledningen strax efter pausvilan innan Schalke 04-spelaren Edin Džeko kvitterade tillställningen med fyra ordinarie minuter kvar och tog matchen till förlängning.

Efter en mållös sådan väntade straffsparkar, där Bosnien skulle gå vidare till final mot Italien.

Džekos mål blev därför nära matchavgörande för sitt landslag och det var inte heller hans första i karriären. Faktum är att 40-åringen nu har gjort minst ett mål för sitt Bosnien under de senaste 20 (!) åren.

Edin Džekos målfacit för Bosnien och Hercegovina under de senaste 20 åren:

2007: 1 mål.

2008: 5 mål.

2009: 8 mål.

2010: 3 mål.

2011: 3 mål.

2012: 6 mål.

2013: 7 mål.

2014: 5 mål.

2015: 7 mål.

2016: 4 mål.

2017: 3 mål.

2018: 3 mål.

2019: 3 mål.

2020: 1 mål.

2021: 1 mål.

2022: 4 mål.

2023: 1 mål.

2024: 2 mål.

2025: 5 mål.

2026: 1 mål (så här långt).

