Foto: Alamy

Mardröm för Senegal: Kaptenen av skadad i semin

Det hann gå drygt 20 minuter av semifinalen mot Egypten.
Sedan tvingades Senegal-kaptenen Kalidou Koulibaly kliva av.

9 januari 2026: Kalidou Koulibaly från Senegal tittar på under en match i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2025, Senegal mot Mali, på Tangier Stadium, Tanger, Marocko.
Foto: Alamy

✔️ Senegal vann semifinalen mot Egypten!

Olyckan var framme rejält för den senegalesiske försvararen Kalidou Koulibaly i AFCON-semifinalen mot Egypten under onsdagskvällen. Kaptenen, som spelar sin fotboll i Al Hilal i Saudiarabien, tog först ett gult kort efter 17 spelade minuter och blir därmed avstängd i en eventuell final.

Bara minuter senare blev Koulibaly sittandes i gräset och tvingades till ett tidigt byte med en skada. Han ersattes av Mamadou Sarr.

I finalen väntar antingen Nigeria eller Marocko.

Startelvor:

Senegal:
Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Diarra, I. Gueye, P. Gueye – Ndiaye, Jackson, Mané.

Egypten:
El Shenawy – Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia – Hany, Attia, Fathy, El Fotouh – Ashour – Salah, Marmoush.

