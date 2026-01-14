Mardröm för Senegal: Kaptenen av skadad i semin
Det hann gå drygt 20 minuter av semifinalen mot Egypten.
Sedan tvingades Senegal-kaptenen Kalidou Koulibaly kliva av.
✔️ Senegal vann semifinalen mot Egypten!
Olyckan var framme rejält för den senegalesiske försvararen Kalidou Koulibaly i AFCON-semifinalen mot Egypten under onsdagskvällen. Kaptenen, som spelar sin fotboll i Al Hilal i Saudiarabien, tog först ett gult kort efter 17 spelade minuter och blir därmed avstängd i en eventuell final.
Bara minuter senare blev Koulibaly sittandes i gräset och tvingades till ett tidigt byte med en skada. Han ersattes av Mamadou Sarr.
I finalen väntar antingen Nigeria eller Marocko.
Startelvor:
Senegal:
Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Diarra, I. Gueye, P. Gueye – Ndiaye, Jackson, Mané.
Egypten:
El Shenawy – Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia – Hany, Attia, Fathy, El Fotouh – Ashour – Salah, Marmoush.
