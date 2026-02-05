Mardröm för Leicester – får poängavdrag efter regelbrott

Leicester City har brutit mot de finansiella reglerna.

Nu får klubben sex poängs avdrag och landar på en 20:e plats i Championship.

Leicester City har haft en tuff säsong. Nyligen sparkade man huvudtränaren Marti Cifuentes. Nu kommer ett stort bakslag för ”The Foxes”.

Leicester City har brutit mot de finansiella regelverket PSR. Under treårsperioden som tog slut säsongen 2023/24 gjorde klubben en förlust på över 20 miljoner pund, enligt Sky Sports, vilket överskrider den summa som är tillåten.

Regelbrottet innebär att Leicester får ett avdrag på sex poäng vilket innebär att de ligger på en 20:e plats i Championship. Efter poängavdraget är det endast målskillnad som håller dem över nedflyttningsstrecket.

”EFL noterar beslutet från den oberoende disciplinnämnden, tillsatt enligt Premier Leagues regelverk, som har bekräftat att Leicester City FC har brutit mot reglerna för vinst och hållbarhet under den treåriga redovisningsperiod som avslutas med säsongen 2023/24. Efter att ha beaktat alla relevanta faktorer har nämnden rekommenderat ett poängavdrag på sex poäng. EFL:s styrelse har sammanträtt för att överväga beslutet och har fastställt att påföljden ska tillämpas på Championship-tabellen med omedelbar verkan.”, skriver EFL.

Leicester City skriver i ett uttalande:

”Det är med besvikelse som Leicester City bekräftar den oberoende kommissionens beslut och klubben kommer att använda den tillgängliga tiden för att överväga sina nästa steg.”

Även om nämndens slutsatser innebar en betydande minskning av den tidigare aldrig skådade påföljd som Premier League initialt föreslog, kvarstår rekommendationen som oproportionerlig och speglar inte på ett tillräckligt sätt de förmildrande omständigheter som presenterats – vars betydelse inte kan överskattas med tanke på den potentiella påverkan det kan få på våra sportsliga ambitioner den här säsongen”.