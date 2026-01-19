Marockanska attacken efter kaos-finalen: ”Skamligt”

AFCON-finalen mellan Senegal och Marocko spårade ut.

Då lämnade Sengal-spelarna planen i protest.

– Den bild vi har gett av Afrika är skamlig, säger den marockanska förbundskaptenen Walid Regragui.

Foto: Alamy

Det var strax efter att Senegal hade fått ett mål bortdömt i slutskedet av finalen i de Afrikanska mästerskapen som kaosscener utbröt. Real Madrid-spelaren och Marockos målkung Brahim Díaz gick ned i straffområdet under övertidens sista minuter och domaren Jean Jacques Ndala, assisterad av VAR-rummet, pekade på straffpunkten.

Då valde Senegal-spelarna att lämna planen i protest påhejade av förbundskaptenen Pape Thiaw.

– Den bild vi har gett av Afrika är skamlig. En tränare som ber sina spelare att lämna planen… Det Pape gjorde hedrar inte Afrika, sa Marockos förbundskapten Walid Regragui på presskonferensen efter finalen enligt The Guardian.

Pape Thiaw. Foto: Alamy

– Han hade redan börjat på presskonferensen (före matchen). Han var inte elegant. Men han är en mästare, så han kan säga vad han vill, fortsatte den marockanska förbundskaptenen.

Matchen avbröts i runt tio minuter innan Brahim Díaz fick skjuta straffen i finalens 114:e (!) minut. Marocko-stjärnan valde att chippa straffen och Édouard Mendy i Senegal-målet kunde enkelt rädda försöket.

I förlängningen avgjorde Pape Gueye och sköt Senegal till landets andra AFCON-titel någonsin.

Brahim Díaz sågas

Díaz hade chansen att säkra AFCON-finalen för Marocko i matchens absoluta slutskede men brände straffsparken. Den så kallade Panenkan, en chippad straff som går mitt i målet, har rört upp reaktioner runt om i fotbollsvärlden.

– Jag tror att Brahim Díaz kommer att ha många mardrömmar de kommande dagarna, säger den tidigare marockanska landslagsmittfältaren Hassan Kachloul enligt BBC.

– Brahim Diaz kastade bort alla sina fantastiska ögonblick, efter att ha gjort fem mål i denna turnering, säger den tidigare nigerianska landslagsmannen Daniel Amokachi.