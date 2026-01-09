Marocko vidare till semifinal – Diaz fortsatt glödhet

Marocko har tagit sig vidare till semifinal i de Afrikanska Mästerskapen.

Detta efter att Brahim Diaz gjorde mål för femte matchen i följd.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under fredagen stod det klart att Senegal blev det första laget att ta sig vidare till semifinal i de Afrikanska Mästerskapen, efter att man besegrat Mali med uddamålet.

Senare under kvällen var det dags för Marocko och Kamerun att kliva in i kvartsfinal.

På Prince Moulay Abdellah Stadium i Rabat skulle Brahim Diaz spräcka målnollan i matchen efter 26 minuter framför ögonen på hemmapubliken. Det var Real Madrid-spelarens femte mål på lika många matcher där han nätat i samtliga.

Efter att den första halvleken slutat med ledning för Marocko skulle PSV Eindhoven-spelaren Ismael Saibari utöka hemmalagets ledning och fastställa slutresultatet till 2-0.

Det innebär att Kamerun nu är utslaget samtidigt som Marocko kommer att möta vinnaren i matchen mellan Algeriet och Nigeria som spelas under lördagen.