Mattias Svanberg med nytt succéinhopp – målskytt efter en minut

Mot Tunisien i VM dröjde det 17 sekunder – mot Energie Cottbus tog det en minut.

Mattias Svanberg blev målskytt för Wolfsburg efter ett succéinhopp.

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Mattias Svanberg inledde på bänken när Wolfsburg tog emot Energie Cottbus på hemmaplan. Från sidan fick han se sitt lag gå upp i en 3–0-ledning efter 34 minuter.

Men matchen var långt ifrån över skulle det visa sig. Gästande Cottbus reducerade precis innan pausen och när klockan passerat minut 67 hade man hämtat upp till 3–3.

Då klev Mattias Svanberg in i handlingarna. Svensken hoppade in i den 78:e minuten och dryga minuten senare tryckte han in ledningsmålet för Wolfsburg.

Mittfältaren skulle dock inte få bli matchhjälte, för på stopptid kvitterade Cottbus genom inhopparen Dmytro Bogdanov. Det blev också matchen sista mål.

Wolfsburg har därmed samlat på sig åtta poäng efter fyra omgångar i 2. Bundesliga.

Lagets andra svensk Alexander Bernhardsson spelade hela matchen och stod för en assist till 3–0-målet i den första halvleken.



