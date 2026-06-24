Michele Kang investerar 71 miljoner dollar i Lyon
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Affärskvinnan Michele Kang har gjort en investering.
Hon köper upp hela Lyon och lägger 71 miljoner dollar i klubben.
Michele Kang tog över ”presidentposten” i Lyon i fjol. Detta efter att klubben varit nära degradering.
Nu har hon köpt upp klubben och blir marjoritetsägare. Hon kommer även investera 71 miljoner dollar i klubben. Det rör både herr- och damsektionen. I damlaget spelar Elma Junttila Nelhage samtidigt som Johanna Rytting Kaneryd ryktas till klubben.
Det meddelar den franska klubben under tisdagen.
Affärskvinnan äger även Washington Spirit och London City Lionesses.
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