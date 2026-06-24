Michele Kang investerar 71 miljoner dollar i Lyon

Affärskvinnan Michele Kang har gjort en investering.

Hon köper upp hela Lyon och lägger 71 miljoner dollar i klubben.

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Michele Kang tog över ”presidentposten” i Lyon i fjol. Detta efter att klubben varit nära degradering.

Nu har hon köpt upp klubben och blir marjoritetsägare. Hon kommer även investera 71 miljoner dollar i klubben. Det rör både herr- och damsektionen. I damlaget spelar Elma Junttila Nelhage samtidigt som Johanna Rytting Kaneryd ryktas till klubben.

Det meddelar den franska klubben under tisdagen.

Affärskvinnan äger även Washington Spirit och London City Lionesses.