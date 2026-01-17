Missnöje i Senegal inför finalen – listat klagomål

Senegal ställs mot Marocko i final i Afrikanska mästerskapen imorgon.

Uppladdningen inför finalen verkar dock inte ha varit optimal för landet.

Under lördagsmorgonen har en kommuniké skickats ut från förbundet där man listat klagomål inför finalen.

Foto: Bildbyrån

Senegal säkrade sin plats i finalen i Afrikanska mästerskapen tidigare i veckan då storstjärnan Sadio Mane stod för matchens enda mål mot Egypten.

Finalen går av stapeln imorgon mot värdnationen Marocko och inför finalen så har Senegals fotbollförbund valt att vädra sitt missnöje med genom att lista klagomål i en kommuniké, detta rapporterar The Athletic.

Bland annat så ska Senegal ha varit missnöjda med säkerheten runt spelarna när man anlände till Rabat, samt kvalitén på hotellet som man fått till delat.

Afrikanska fotbollskonfederationen har tilldelat ett nytt hotell till Senegal, men alla klagomål är ändå inte lösta.

Vidare är Senegals fotbollförbund upprörda över uppdelningen av biljetter till finalen. De uppger att senegalesiska fans tilldelats färre 3000 biljetter till finalen som spelas på Prince Moulay Abdellah Stadium som har en kapacitet på 69 500.

Själva finalen går av stapeln imorgon med avsparkstid 20:00.

