Nkunku spräckte målnollan i Serie A – firade med stil

Det tog 14 matcher innan Christoffer Nkunku spräckte målnollan i Serie A.

Och firandet blev något utöver det vanliga.

Tidigare under söndagen kom det uppgifter om att Juventus är intresserade av Christoffer Nkunku. Detta då den 28-årige fransmannen inte fått karriären att ta fart i AC Milan.



Fram tills nu.



Senare samma dag blev han tvåmålskytt för AC Milan i 3-0 vinsten mot Hellas Verona och därmed gjorde han sina första mål i Serie A på 14 försök.

Målet firades med stil. Nkunku skickade upp matchbollen i luften, blåste upp sin klassiska röda ballong och slog iväg även den mot läktaren.

Glädjen tog dock inte slut där. Bara några minuter senare höll sig Nkunku framme igen när Luka Modric skott tog i stolpen. Fransmannen var snabbast på returen och tryckte in sitt andra mål för kvällen – och sitt andra i Serie A-karriären. Den gången utan ballongfirande.

Milans målskytte inleddes av Christian Pulisic, som med sin sjunde fullträff för säsongen nu bara är ett mål bakom Inter-stjärnan Lautaro Martínez i skytteligan.

Segern innebär att AC Milan kliver upp i serieledning, två poäng före Inter – dock med en match mer spelad.



