Nya milstolpen efter Gais – startade i La Liga

Inför landslagsuppehållet gjorde Ibrahim Diabate sina första minuter i La Liga efter en tung första tid i Spanien.

När Alavés i går spelade 2-2 hemma mot Osasuna fick ivorianen återigen chansen – och den här gången från start.

I dag spelar Gais allsvensk premiär mot Djurgården. De två klubbarna får klara sig utan skyttekungarna Ibrahim Diabate och August Priske som efter delade skytteligasegern på 18 mål vardera lämnade för utlandet.

Med medan Priske per omgående fick speltid i Birmingham gick det väldigt mycket tyngre för Diabate till en början i Alavés.

De sex första La Liga-matcherna fick Diabate inte göra en minut där han första två matcherna inte ens fick plats på bänken.

Men så före landslagsuppehållet fick anfallaren till sist debutera i La Liga där han vid underläge 1-3 borta mot Celta Vigo hoppade in i paus.

Effekten lät inte vänta på sig och när matchen var över hade Alavés som kämpar för överlevnad i La Liga vänt och vunnit med 4-3 i en helt galen andra halvlek.

Nu efter landslagsuppehållet fick Diabate återigen chansen – men efter succéinhoppet senast kastades han nu in från start i hemmamötet mot Osasuna under söndagskvällen.

Diabate spelade 74 minuter innan han byttes ut vid ställningen 1-1. Ivorianen förblev mållös i matchen som till sist slutade 2-2 efter ett kvitteringsmål från Diabates anfallskonkurrent Lucas Boyé som byttes in i slutskedet och som kort senare sköt 2-2 från straffpunkten i 91:a minuten.

I och med det räddade krysset har Alavés från Baskien tre poäng ner till nedflyttningsstrecket. Åtta omgångar av La Liga återstår.