Officiellt: Profilen tar över Kroatien

Kroatien har presenterat en ny förbundskapten.

Det är Slaven Bilic, 57, som tar över landslaget.

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Kroatiens VM-resa tog slut i sextondelsfinalen mot Portugal. Kort efter uttåget stod det klart att förbundskaptenen Zlatko Dalic lämnar sitt uppdrag.

Nu har Kroatien presenterat en ny förbundskapten i Slaven Bilic. 57-åringen gör comeback i landslaget efter att ha varit boss där mellan 2006-2012.

– Det är den största äran en kroatisk tränare kan få. Jag är fullt medveten om de höga förväntningarna efter den anmärkningsvärda eran under Zlatko Dalić, men alla som tränar Kroatien måste vara beredda på det. Vi är en fotbollsnation som lever för sitt landslag, säger Bilic i ett uttalande,

57-åringen har tidigare tränat klubbar som Watford, West Brom, West Ham och kommer senast från saudiska Al-Fateh.