Olivia Schough hjälte – klara för Champions League

Olivia Schoughs Inter är klara för Champions League.

Efter en rysare och straffläggning slog de ut Wolfsburg.

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Inter och Wolfsburg möttes i ett dubbelmöte för att kvala till Champions League. Dubbelmötet slutade 3–3 och gick till straffar. Då klev den förre Rosengårds-spelaren Olivia Schough fram och satte straffen. Hon var en av hjältarna som tog Inter till en historisk första Champions League-plats.

Wolfsburg, med den förre Hammarby-spelaren Smilla Vallotto, får därmed spela i Europa Cup. Vallotto får dock vänta med att möta sitt gamla lag, det kommer kunna ske först i en eventuell semifinal.