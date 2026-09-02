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Foto: Bildbyrån

Olivia Schough hjälte – klara för Champions League

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Olivia Schoughs Inter är klara för Champions League.
Efter en rysare och straffläggning slog de ut Wolfsburg.

Foto: Bildbyrån

Inter och Wolfsburg möttes i ett dubbelmöte för att kvala till Champions League. Dubbelmötet slutade 3–3 och gick till straffar. Då klev den förre Rosengårds-spelaren Olivia Schough fram och satte straffen. Hon var en av hjältarna som tog Inter till en historisk första Champions League-plats.

Wolfsburg, med den förre Hammarby-spelaren Smilla Vallotto, får därmed spela i Europa Cup. Vallotto får dock vänta med att möta sitt gamla lag, det kommer kunna ske först i en eventuell semifinal.

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