Ondrejka närmar sig comeback efter skräckskadan

Jacob Ondrejka har ännu inte kommit till spel den här säsongen.

Nu ser dock en comeback ut att närma sig för Parma-svensken.

Han väntas kunna vara tillbaka i spel efter landslagsuppehållet.

Foto: Bildbyrån

Jacob Ondrejka åkte på en fraktur på vadbenet under en träningsmatch i somras och sedan dess har Parma-svensken varit borta från spel.

– Det har varit väldigt tufft. Speciellt när man ser att laget inte riktigt går som vi tänkt. Då är det extra tufft och jag tror att jag hade kunnat tillföra mycket i det här laget, sa han nyligen till SVT om skräckskadan.

Nu ser det dock ut att närma sig en comeback för svensken.

Han har nyligen postat en bild på sig själv där han syns vara tillbaka i träning och Parma Live rapporterar att han snart också kan vara tillbaka i matchspel.

I helgen ställs Parma mot Milan och till den matchen väntas han inte vara redo, men efter stundande landslagsuppehåll hoppas man ha svensken tillbaka.

Ondrejka som kom till Parma i januari i år noterades under våren för fem mål på tolv matcher i Serie A.