Roma-fansen tydliga – vill inte se värvning av Greenwood

Mason Greenwood har ryktats till Roma.

Nu har en namninsamling mot värvningen nått över tusen undertäckningar.

– AS Roma förtjänar spelare som förkroppsligar klubbens värderingar, skriver insamlingens initiativtagare.

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Skandalspelaren Mason Greenwood ryktas vara nära en flytt till Roma. Det har inte flugit speciellt bra med klubbens supportar. En namninsamling som motsäger sig värvningen har i dagsläget fått över tusen underskrifter.

I dagläget har kampanjen, som går under namnet #NoGreenwood, har i skrivande stund nått lite mer än 1 100 underskrifter.

”Denna ståndpunkt bygger inte på personlig ovilja eller en tro att människor inte kan återupprätta sina karriärer. Den bygger på övertygelsen att varje fotbollsklubb har rätt, och ett ansvar, att avgöra vilka som representerar dess emblem”, skriver namninsamlingens grundare.

”AS Roma förtjänar spelare som förkroppsligar klubbens värderingar, inte spelare som underminerar dem”.

Det var i oktober 2022 som Greenwood åtalades för flera våldsbrott mot sin flickvän, vilket ledde till att han blev avstängd av sin dåvarande klubb Manchester United. Samtliga åtal lades ner i februari 2023.

Mason Greenwood har representerat Marseille de två senaste säsongerna.

