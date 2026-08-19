Därför fick klubbdirektören gå: ”En ny fas – andra krav”

Tidigare idag kom beskedet att Martin Malmberg slutar som klubbdirektör för IK Sirius. I ett uttalande på hemsidan förklarar klubben varför.

”Förändringen handlar om klubbens framtida behov”.

Martin Malmberg, Fot: Bildbyrån

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Som från ingenstans kom beskedet att serieledande IK Sirius väljer att gå skilda vägar med klubbdirektör Martin Malmberg. Istället kliver styrelseledamoten Johan Färnstrand in som tillförordnad Klubbdirektör.



I ett längre uttalande på klubbens hemsida svarar man nu på frågor om valet att bryta med Malmberg. Enligt uttalandet har han, tillsammans med styrelsen, landat i beslutet att inte fortsätta i rollen. Sirius menar att det finns andra krav på en klubbdirektör i klubben 2026 än när Malmberg tillträdde i juni 2024.



”Det här handlar inte om att summera Martins insats som bra eller dålig. Martin har under sin tid i klubben bidragit starkt till klubbens utveckling och har gjort ett stort arbete med högt engagemang. Samtidigt befinner sig föreningen i en ny fas med fortsatt tillväxt och flera stora strategiska frågor framför sig. Det innebär delvis andra krav på klubbens ledarskap än när Martin tillträdde”, skriver man.



Samtidigt är Sirius tydliga med att detta inte bör klassas som ett misslyckande.



”Nej, det ser vi det inte som. Martin har gjort ett bra arbete och varit en viktig del av klubbens utveckling under sina år i föreningen. Klubben har samtidigt utvecklats snabbt och står nu inför en ny fas med ökad komplexitet, fortsatt sportslig utveckling, organisatorisk tillväxt och flera större strategiska frågor. Styrelsen behöver därför säkerställa att klubbdirektörens profil och erfarenhet matchar klubbens behov framåt.”



Martin Malmberg kommer finnas tillgänglig under en övergångsperiod, för att säkerställa en smidig överlämning.



Sirius leder Allsvenskan och har hela nio poäng ner till tvåan Hammarby.