Priske lovordas: ”En framtida Premier League-spelare”

August Priske ser redan ut att vara uppskattad i Birmingham.

Den förre Dif-stjärnan lovordas redan.

– Jag gillar verkligen, verkligen, verkligen vad han visat upp, säger Jason Moore enligt Football League World.

Foto: Alamy

August Priske såldes av Djurgården till Birmingham City för stora pengar under januarifönstret.

Sedan dess har det inte blivit något godkänt mål för dansken, men redan nu så lovordas han.

– Jag gillar verkligen, verkligen, verkligen vad han visat upp, säger Jason Moore, Birmingham-representant i podcasten Championship Terrace Talk Podcast.

Moore menar även på att Priske ser ut som en framtida Premier League-spelare.

– Hans rörelser ser riktigt bra ut. Självklart måste han lära sig om Championship och sina lagkamrater, men jag tror att han kan bli en riktig tillgång för oss. Jag tror att han är en framtida Premier League-spelare, han är ju bara 21, säger han.

Totalt har det blivit fyra framträdanden hittills, alla genom inhopp.