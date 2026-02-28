PSG:s önskan beviljas – Ligue 1-match flyttas

Paris Saint-Germain har lottats mot Chelsea i åttondelsfinalen av Champions League.

Då har man fått en ligamatch flyttad efter önskemål.

Det meddelar den franska ligaorganisationen, LFP.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen lottades åttondelsfinalerna i Champions League. Då stod det bland annat klart att fjolårets mästare, Paris Saint-Germain, kommer att ställas mot Conference League-mästarna Chelsea.

De första åttondelsfinalerna mellan lagen spelas den 11 mars och returmötet den 17 mars. Däremellan hade PSG en ligamatch mot bottenlaget Nantes inplanerad, den 14 mars.

Därför passade huvudstadsklubben på att skicka in en ansökan om att få matchen flyttad, som de nu har fått godkänt.

Under lördagen står det klart att LFP, vilket är Frankrikes motsvarighet av Svensk Elitfotboll, har godkänt PSG:s ansökan om matchflytt.

Chelsea är däremot inte lika lyckligt lottade utan kommer att spela match den 14 mars, mot Newcastle United.