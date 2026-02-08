Rohdén hjälte för AEK Larnaca – avgjorde sent

Marcus Rohdén har tagit sig tillbaka från skada och byttes i dag in för sitt AEK Larnaca.

Tre minuter senare hade han avgjort matchen mot Apoel Nicosia.

Foto: Bildbyrån

Sedan slutet av hösten 2025 har Marcus Rohdén, 34, brottats med skadeproblematik och missade bland annat Conference League-mötet med BK Häcken i Göteborg.

I dag var han tillbaka på planen för sitt AEK Larnaca. Med ställningen 1-1 byttes den före detta svenske landslagsmannen in i den 78:e minuten.

Tre minuter senare hade han avgjort matchen och sett till att samtliga tre poäng reste med hem till Larnaca. Målet var Rohdéns tredje på 14 matcher denna säsong och innebär att hans lag nu hakar på i toppen av den cypriotiska högstaligan.

Marcus Rohdén har tidigare berättat att det kan bli aktuellt med en comeback i IF Elfsborg när hans kontrakt löper ut i sommar.