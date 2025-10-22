Prenumerera

Foto: Alamy

Roony Bardghji kan start i El Clasico: ”Ett alternativ”

Rasmus Hjortling
Säsongens första El Clasico går av stapeln på söndag.
Då kan Roony Bardghji släppas fram från start.
– Det är ett alternativ, säger Barcelonas tränare Hansi Flick till Sport enligt Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

På söndag smäller det i Spanien.
Det är dags för säsongens första El Clasico, Real Madrid tar emot FC Barcelona.

Bortalaget kommer till matchen med en färsk 6–0-seger mot Olympiakos i Champions League där bland annat svenske Roony Bardghji hoppade in och stod för en läcker ”elastico” innan han spelade fram Fermin Lopez och således gjorde sin första poäng i Barcelona-tröjan.

Frågan är nu om Bardghjis succé kan få Flinck att slänga in honom i startelvan mot Real Madrid? Uteslutet verkar det i varje fall inte vara.

– Det finns några dagar kvar att fundera, men det är ett alternativ, säger han till Sport enligt Fotbollskanalen.

Säsongens första El Clasico går av stapeln på söndag med avsparkstid 16:15.

