Sågade Gianni Infantino – lämnar nu Fifa

Kevin Lamour snålade inte med kritiken mot Gianni Infantino.

Nu lämnar han sin post som operativ chef för Fifa.

Det meddelar organisationen i ett brev till The Athletic.

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Kevin Lamour var en av Gianni Infantinos främsta kritiker inom Fifa i samband med att förslaget Fifa Forward Enterprise presenterades. I en intervju med AP menade han att flera ledande personer i organisationen inte hade fått veta någonting om schweizarens planer.

– Det är ett enmansprojekt. Det här projektet får inte genomföras. Tiden har nu kommit för fotbollens politiska ledare att ställa sig de rätta frågorna och fatta de rätta besluten. Och om det innebär att jag förlorar mitt jobb, så får det vara så, sa han då.

Trots sitt uttalande fick Lamour, som även jobbat med Infantino i Uefa, behålla sitt jobb. Men från och med måndagen kommer han inte längre att arbeta för organisationen.

I ett brev som The Athletic tagit del av meddelar Fifa att Lamour lämnar sin post som operativ chef.

”Fifa tackar Kevin för hans två år i organisationen och önskar honom lycka till i framtiden. Inga ytterligare kommentarer kommer att lämnas i ärendet”, skriver man.

Flera andra källor, bland annat The Times, uppger att Lamour fick sparken till följd av kritiken mot Fifa-presidenten.

Sedan tidigare har Infantinos personliga rådgivare Carlos Cordeiro lämnat sin post i protest.